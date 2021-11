Landkreis Greiz erlässt neue Corona-Regeln

Greiz. Das steht in der Allgemeinverfügung, die bis zum 14. Dezember gelten soll.

Der Landkreis Greiz hat am Freitag eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht, die am kommenden Montag, 15. November, in Kraft tritt und bis einschließlich 14. Dezember gelten soll. Die jetzige Allgemeinverfügung läuft am Sonntag aus.

Mit der neuen Allgemeinverfügung wird unter anderem angeordnet, dass für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 2G- beziehungsweise 3G-Plus-Regel gilt. Bei nichtöffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Teilnehmern gilt indes die 3G-Regel. Öffentliche Veranstaltungen im Freien werden auf eine maximale Teilnehmerzahl von 300 Personen begrenzt.

Letzteres gilt nicht, wenn der Veranstalter das Optionsmodell 2G oder 3G-Plus wählt.

Der gesamte Wortlaut der Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landkreises Greiz unter www.landkreis-greiz.de zu finden.