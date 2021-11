Landkreis Greiz: Erneut Online-Ausbildungsmesse geplant

Hinweisschild am Landratsamt in Greiz.

Greiz. Der Landkreis lädt zusammen mit vielen Partnern ab dem 15. November ein.

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu Gera, der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer zu Ostthüringen, der Sparkasse Gera-Greiz und dem Kreisverband des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) präsentiert der Landkreis Greiz seine Ausbildungsmesse auch 2021 wieder digital, wird mitgeteilt.

Zwischen dem 15. November und dem 15. Dezember seien alle Interessierten eingeladen, unter

messe.dein-ausbildungsportal.de durch die Angebote an Ausbildungs- und Karrierechancen von regionalen Firmen zu surfen. Dieses Format habe während des Lockdowns 2020/21 sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Unternehmen regen Zuspruch gefunden. Erneut hätten zahlreiche Firmen ihr Interesse bekundet.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Chat-Tag am 24. November

Ursprünglich hofften die Organisatoren, wieder eine Messe mit direktem Kontakt durchführen zu können, doch die aktuellen Corona-Zahlen ließen das nicht zu.

So werde es am 24. November statt einer Börse in der Vogtlandhalle einen Chat-Tag innerhalb der virtuellen Messe geben, an dem sich Unternehmensvertreter, Schulabgänger und Eltern online treffen, informieren und beraten lassen können. Von 10 bis 18 Uhr würden Betriebe und Institutionen ihre Ausbildungs- und Karrierechancen vorstellen und wollen für Fragen der Interessenten da sein.

Firmen können noch mitmachen und sich bei der Wirtschaftsförderung des Kreises anmelden: Tel: 03661/876 427.