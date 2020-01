Landkreis Greiz investiert Millionen in seine Straßen

Mehrere Millionen Euro hat der Landkreis Greiz im Jahr 2019 in Baumaßnahmen an seinen Kreisstraßen gesteckt, wie aus dem Jahresüberblick des Landratsamtes ersichtlich ist. Investiert wurde das Geld vor allem in zwei Großprojekte, von denen eines noch läuft.

Fertig wurde im vergangenen Jahr die Kreisstraße (K) 118 in Loitsch, die von Juli bis November grundhaft instand gesetzt wurde. Laut Landratsamt wurden dabei 215 Meter Straße grundhaft ausgebaut, 175 Meter Kanal und 250 Meter Kabeltrasse verlegt sowie sechs Masten für die Straßenbeleuchtung gesetzt.

Insgesamt rund 530.000 Euro wurden investiert, die komplett durch die einzelnen Auftraggeber finanziert wurden, da es laut Landratsamt keine Fördermittel durch das Land Thüringen gab. Dabei übernahm der Landkreis rund 360.000 Euro, der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) circa 150.000 Euro und die TEN Thüringer Energienetze GmbH und Co. KG circa 20.000 Euro.

Straße in Großenstein soll im September fertig sein

2019 begannen auch die Arbeiten an der K 113 in Großenstein. Dabei sollen die Brücke über den Großensteiner Bach und über circa 31 Meter die parallel zur Straße verlaufende Stützmauer erneuert werden. Zudem will man auf etwa 290 Meter die Fahrbahn grundhaft sanieren. Die Maßnahme wird gemeinsam von Landratsamt, ZVME und der Gemeinde Großenstein durchgeführt, wobei der ZVME einen Regenwasserkanal erneuern und Trinkwasserleitungen umverlegen will. Die Gemeinde will circa 40 Meter Gehweg an der Brücke errichten.

Auf rund 964.000 Euro belaufen sich die Kosten, wobei für den Landkreis rund 755.000 Euro anfallen (75-prozentige Förderung durch den Freistaat Thüringen), für den ZVME rund 193.000 Euro und für Großenstein rund 16.000 Euro. Die Fertigstellung ist für September 2020 geplant.

Für Fahrbahnmarkierungen ähnlich zu denen im Bild investierte der Landkreis Greiz im Jahr 2019 rund 36.000 Euro. Foto: Symbol: Marco Schmidt

Dazu kamen 2019 noch kleinere Instandhaltungsmaßnahmen, die durch die Kreisstraßenmeisterei übernommen wurden. So nennt das Landratsamt auf Nachfrage beispielsweise die Ausbesserungen von Banketten und Gräben an der K 203 in Greiz-Moschwitz und Greiz-Obergrochlitz (rund 30.000 Euro) und ähnliche Arbeiten an der K113 (rund 40.000 Euro) zusätzlich zu der anderen Baumaßnahme. An der K 202 und der K 129 wurden Tragfähigkeitsschäden behoben (rund 50.000 Euro) und in Steinsdorf Granitborde gesetzt (etwa 20.000 Euro). Für neue Beschilderungen wurden rund 10.000 Euro ausgegeben, für Fahrbahnmarkierungen 36.000 Euro. Für alle diese Maßnahmen gab es keine Fördermittel.

Insgesamt wurden 2019 vom Landkreis 1,41 Millionen Euro in den Straßenunterhalt investiert.

Im Nachtragshaushalt 2019/2020, der im vergangenen Jahr beschlossen wurde, sind rund 1,7 Millionen Euro für die Kreisstraßen vorgesehen. Das entspricht etwa elf Prozent der Ausgaben des Vermögenshaushaltes – nach Schulen (53 Prozent oder rund 8,1 Millionen Euro) und Kredittilgung/Zuführung in Sonderrücklagen (17 Prozent oder rund 2,6 Millionen Euro) der drittgrößte Bereich.

In diesen Zahlen enthalten ist die bereits gestartete Maßnahme in Großenstein. Vorgesehen sind unter anderem auch noch der Ausbaus der K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf und der Ausbau der Ortsdurchfahrt Neundorf (K 122). Allerdings ist das auch von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig.