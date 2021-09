Landkreis Greiz: Jagdausbildung beginnt im Herbst

Ein Jäger hält sein Gewehr in der Abenddämmerung.

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein theoretischer und ein praktischer Teil sind zu absolvieren.

Mit dem Erwerb des Jagdscheins beginne nicht einfach ein neues „Hobby“. Die Jagd sei vielmehr eine Lebenseinstellung, die das tagtägliche Handeln und Denken beeinflusst. Die Jagd sei ein verantwortungsvolles Handwerk, das die Nutzung von Wildtieren erlaubt, heißt es von der Greizer Kreisjägerschaft.

Es gebe kaum gesünderes Fleisch, das mit besserem Gewissen gegessen werden kann, als das selbst erlegter Wildtiere.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Damit einher gehe aber auch die Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt in der regionalen Kulturlandschaft und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, Wildschäden in Wald und Feld zu reduzieren und bei der Prävention von Tierseuchen mitzuhelfen.

Die Schulungen finden sonntags statt

Interessenten können auch im Jahr 2021/2022 bei der Jägerschaft Greiz im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung das Rüstzeug für die Erlangung dieser Fähigkeiten erwerben. Die Schulungen finden sonntags statt.

Die Anwärter würden unter der Anleitung erfahrener Jäger bis zur Prüfung – dem sogenannten Grünen Abitur – geführt.

Die Theorie umfasse Themenkomplexe zur Wildbiologie und Tierkunde, Jagdpraxis, Waffenkunde, Hundewesen, Wildkrankheiten und Behandlung von erlegtem Wild sowie alle Rechtsgrundlagen.

Daneben würden im praktischen Teil Kenntnisse zur Revierpraxis und Jagdorganisation, zum Beispiel im Rahmen von Reviergängen und Exkursionen, vermittelt.

Der sichere Umgang mit Waffen und das Trainieren der Schießfertigkeit hätten höchste Priorität, wird von der Kreisjägerschaft betont.

Für den Kursbeginn im Herbst können sich Interessierte bei der Kreisjägerschaft Greiz unter Telefon 03661/45 50 57 oder per E-Mail an info@js-greiz.de informieren und als Bewerber noch melden, heißt es abschließend in der Mitteilung.