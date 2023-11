Landkreis Greiz: Junge Menschen backen für Kinderheim

Arnsgrün. Warum die jungen Menschen aus dem Landkreis Greiz sich nicht als die Bäcker von morgen sehen und trotzdem Spaß beim Backen für ein Kinderheim hatten.

In der Landbäckerei Becher in Arnsgrün herrschte kürzlich reges Treiben. Denn die beiden Bäckermeister Achim und André Becher stellten ihre Backstube den Konfirmanden des Pfarrbereiches Pöllwitz-Schönbach zur Verfügung, um für einen guten Zweck zu backen.

Nach einer Einweisung durch die Bäcker ging es flott los. Der vorbereitete Brotteig wurde abgewogen, geknetet, mit Wasser bestrichen und in Haferflocken, Sonnenblumenkernen, Leinsaat und Sesam gewälzt. Jedes der 33 Brote sah anders aus. Für Muffins füllten die Konfirmanden Teig in bereitstehende Förmchen.

Wochentags drei Uhr aufstehen

Den jungen Menschen hat das „Schnuppern“ in Bechers Backstube sichtlich viel Spaß gemacht. Am Ende wurden nicht nur die eigenen Muffins schon mal verkostet, sondern die Bäckermeister stellten sich auch den Fragen der Konfirmanden. „Wann müssen Sie früh aufstehen?“, war dabei die entscheidendste Frage. „Wochentags drei Uhr in der Früh und samstags um ein Uhr morgens“, so Achim Becher. Das war für alle erschreckend früh. Keiner der jungen Menschen konnte sich ein künftiges Arbeiten in einer Bäckerei vorstellen. Achim Becher erzählte den jungen Menschen von einer Studienreise nach Rumänien, Siebenbürgen. Dort habe er erlebt, wie speziell dort Brot gebacken wurde Er staunte nicht schlecht, als das Brot erst nach drei Stunden Backzeit kohlrabenschwarz aus dem Ofen kam. Alles Schwarze sei mit einem Stock abgeklopft worden. Nur der helle Teil des Brotes wurde gegessen.

Pfarrer Gunnar Peukert dankte Achim und André Becher für die kostenlose Bereitstellung aller Zutaten sowie den Transport der Waren in die Kirche. „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir alle wissen das sehr zu schätzen“. Alle Backwaren wurden zum Gottesdienst in der Bernsgrüner Kirche von den Konfirmanden verkauft. Der Erlös geht an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.