Landkreis Greiz: Küstentanne für den Geraer Weihnachtsmarkt

Eine Greizer Tanne für den Geraer Weihnachtsmarkt

Auf dem Forsthof in Waldhaus bei Greiz ist am Mittwochmorgen eine rund 24 Meter hohe Tanne gefällt worden. Sie ziert in diesem Jahr den Geraer Weihnachtsmarkt.Die Mitarbeiter der Firma "Tannen-Wulf" aus Sömmerda übernahmen mithilfe eines regionalen Schwertransport-Unternehmens die Fällung, Verladung und Anfahrt zum Geraer Markt - eine logistische Meisterleistung. Am Ende wird sich die Tanne über dem Markt etwa 17 Meter erheben.

Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen