In Greiz waren Familien mit Lampions unterwegs.

Greiz/Arnsgrün. In Greiz und Arnsgrün sollte ein Lichtblick in dunklen Zeiten gegeben werden.

Landkreis Greiz: Martinstag in Corona-Zeiten

Auch wenn nicht ganz so viele Menschen zum Martinstagumzug in Greiz kamen wie üblich, waren die Evangelische Jugend Greiz und die Familien glücklich. Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten.

Auch in Arnsgrün waren Kinder mit Lampions unterwegs. Außerdem wurde auf der Kirchenaußenwand der Film „Martin ist wie Jesus, sei auch du wie Jesus“ von Kirchenrat Oliver Rohleder gezeigt.