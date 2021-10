Landkreis Greiz nun in Warnstufe zwei

Greiz. Der Landkreis entscheidet jetzt über zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Der Landkreis Greiz ist am Dienstag in die zweite von drei möglichen Corona-Warnstufen gerutscht. Laut Thüringer Gesundheitsministerium sind in den vergangenen 24 Stunden zwar nur vier registrierte Neuinfektionen im Landkreis dazugekommen, die Inzidenz liegt aber bei 172,8 und die Hospitalisierungsinzidenz bei 9,3.

Über die nun zu treffenden zusätzlichen Maßnahmen entscheidet der Kreis. Möglich sind laut Thüringer Eindämmungserlass beispielsweise Kontaktbeschränkungen in geschlossenen Räumen oder Beschränkungen von Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen.