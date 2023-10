Landkreis Greiz: Ringer-Talente bekommen Finanzspritze aus dem Kreishaushalt

Greiz/Zeulenroda-Triebes. 3.500 Euro hat Landrätin Martina Schweinsburg an den RV Rotation Greiz überbracht. Das Geld geht ins Talentzentrum, wo es gut eingesetzt wird..

Schon traditionell unterstützt der Landkreis Greiz die Nachwuchsarbeit der acht Talentförderzentren in seinem gebiet mit Zuschüssen aus dem Kreishaushalt.“Wir sind der einzige Kreis, der das in dieser Kontinuität tut“, sagte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) am Samstagabend vor dem Vogtland-Derby in der 1. Ringer-Bundesliga zwischen Rotation Greiz und AV Germania Markneukirchen (11:17).

60 Kinder trainieren im Talentzentrum von Rotation Greiz

Derzeit trainieren im Greizer Nachwuchs-Leistungszentrum rund sechzig Kinder, vor allem ganz kleine Kinder. „Die lernen hier ganz grundlegende Dinge, wie eine Rolle vorwärts, weil diese Bewegungsformen oft an anderer stelle nicht mehr gelehrt werden“, sagt Rotation-Präsident Thomas Fähndrich (r.). Der erhielt erst vor wenigen Wochen die Ehrennadel des Thüringer Ringerverbandes und durfte sich am Samstag über die Verleihung der „GutsMuths-Ehrenplakette“ in Bronze, der dritthöchsten Auszeichnung des Thüringer Sports, freuen. Überreicht wurde die Medaille von Ringerverbandspräsident Bela Olah.

Blumen für die Landrätin als Dank für Unterstützung des Landkreises Greiz

Timo Hempel und Thomas Fähndrich freuten sich danach über die erwähnte Zuwendung des Landkreises, was einerseits die aufopferungsvolle Arbeit der Greizer Trainer würdige und zum anderen den großen Ehrgeiz des Ringernachwuchses weiter anstacheln dürfte. Seit 2003 erhielt das Talentförderzentrum ohne Unterbrechung jedes Jahr eine Bezuschussung des Kreises, was für Kontinuität spreche, sagte die Landrätin, die einen Blumenstrauß von Thomas Fähndrich erhielt. Schließlich dürfte es das letzte Mal gewesen sein, dass sie den symbolischen Scheck an die Greizer Ringer übergab. Im kommenden Jahr endet ihre Amtszeit als Landrätin.