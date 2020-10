Einstimmig fiel beim jüngsten Kreistag, der in der Vogtlandhalle tagte, der Beschluss, eine Zweckvereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Zentralen Leitstelle in Gera abzuschließen.

Die insgesamt fünf Vertragspartner sind die Stadt Gera, der Landkreis Greiz, das Altenburger Land, der Saale-Orla-Kreis und der Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen.

Schon seit den 1990er Jahren hat der Landkreis die Aufgabe für den sogenannten bodengebundenen Rettungsdienst an den Rettungsdienstzweckverband übertragen. Die Stadt Gera betreibt seitdem die Zentrale Leitstelle. Nachdem das System dieser Leitstellen Mitte 2020 reformiert wurde und es nun noch sechs Regionalstellen in Thüringen gibt, schloss sich der Saale-Orla-Kreis den bestehenden Vertragspartner an.

Um diese neue Struktur schaffen zu können, bedurfte es nun einem neuen Vertragswerk, an das auch Fördermittel etwa für Modernisierungsmaßnahmen geknüpft sind.