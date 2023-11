Landkreis Greiz: Was den Bauern das Leben schwer macht

Langenwetzendorf. Die Bauern der Region um Greiz hatten ein sehr durchwachsenes Jahr zu bilanzieren. Gerade die herbstlichen Wetterkapriolen führten zu Verwerfungen. Was den Landwirten noch zu schaffen machte.

Der Kreisbauernverband hat am Mittwoch zu seiner Mitgliederversammlung in der „Laremo“ in Langenwetzendorf ein durchwachsenes Jahr für die regionale Landwirtschaft bilanziert.

Der Vorsitzende, Gerd Halbauer, blickte in seiner Bilanz auf das Jahr 2023 zurück, das mit allerlei Wetterkapriolen aufgewartet habe. Auf einen sehr nassen Frühling, in dem die Landwirte oft erst sehr spät zur Bearbeitung auf ihre Flächen konnten, sei ein sehr trockener Sommer gefolgt, was teilweise ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten bereitete, zumal der Trockenheit dann auch Starkregen- und Hagelereignisse gefolgt seien. Hagelschäden und Halmknicke seien oft eine verheerende Folge der Unwetter gewesen, berichtete Halbauer.

Im Landkreis Greiz wurde neuer Vorstand für Bauernverband gewählt

Ein gutes Ernteergebnis hatte die Gerste gebracht, auch beim Raps sei man – bei 20 bis 45 Dezitonnen pro Hektar – in den verschiedenen Regionen Thüringens verhältnismäßig gut über die Runden gekommen

Die späteren Getreidesorten hätten viele Sorgen bereitet. Durch gestaute Nässe konnte ein Großteil des Korns nur mehr als Tierfutter genutzt werden, weil es keine hochwertige Qualität mehr hatte – durch die genannten Wetterphänomene.

Ein neuer Vorstand wurde durch die Mitgliederversammlung auch gewählt. „Es vertreten den Kreisbauernverband elf Personen, wir haben eine gute Mischung von jung bis alt“, freute sich Wiebke Ehrlich, Referentin des Kreisbauernverbandes. Vier der Mitglieder sind neu im im Vorstand. Vier wurden mit großem Dank aus der Vorstandsarbeit entlassen.

Bauern im Landkreis Greiz stöhnen unter bürokratischen Belastungen

Auch der Thüringer Bauernverbandspräsident Klaus Wagner war zur Sitzung nach Langenwetzendorf gekommen. Er beschäftigte sich vor allem mit neuen bürokratischen Regeln für die Landwirte, die für die Antragstellung für Zuschüsse mittlerweile nicht nur die so genannte „FAN-App“ auf dem Handy haben, sondern zudem einen bürokratischen Anmeldeprozess absolvieren mussten. Über das neue Verfahren sollen Förderungen eigentlich entbürokratisiert werden, andererseits werden die Betriebe dadurch auch noch gläserner, weil die Felder und die einzelnen Schläge nun satellitengestützt überwacht werden.

Die erstmalige vollelektronische Bearbeitung habe viele Schwierigkeiten gemacht – so war beispielsweise zur Anmeldung zum Programm die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nötig, die viele der Landwirte nicht hatten.

Tierkörperbeseitigung: Bauern im Landkreis Greiz massiv belastet

Weitere diskutierte Themen waren die Luftreinhaltung und die Tierkörperbeseitigung, aus deren Finanzierung sich der Freistaat zurückgezogen hat. So seien bis zu 300 Prozent der bisherigen Kosten für die Betriebe entstanden.

Ebenfalls sehr gespannt lauschte man der Referentin Nadja Gipser. Die Rechtsanwältin für Pachtfragen widmete sich in ihrem Vortrag dem Agrarstrukturgesetz, den Folgen der Grundsteuerreform und dem wichtigen Thema der landwirtschaftlichen Pachten.