Landkreis Greiz: Weihnachtsbaum statt Shopping und Reisen

Wenig wird in diesem Jahr zu Weihnachten so sein, wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt ist. Doch zumindest eine Säule gibt es nach wie vor: den Weihnachtsbaum. Doch wie läuft der Weihnachtsbaumverkauf angesichts dessen, dass viele Geschäfte vergangene Woche die Türen schließen mussten? Wir haben uns umgehört.

„Der Weihnachtsbaumverkauf läuft bei uns eigentlich jedes Jahr gut und in diesem Jahr sogar noch besser“, sagt Iris Töpfer, Marktleiterin vom Baumarkt Hellweg in Greiz. Das gelte auch für die Bio-Nordmanntannen und die Fix-und-Fertigbäume, die man in diesem Jahr zum ersten Mal im Angebot hat.

Von der Filiale auf den Parkplatz

Weil Hellweg, wie andere Baumärkte, derzeit nicht für Privatkunden öffnen kann, wurde der Verkauf von der Filiale auf den Parkplatz verlegt und läuft noch bis zum Mittag des Heiligabends. „Wir machen es so kontaktlos wie möglich und an der frischen Luft“, erklärt Töpfer. Ansonsten laufe der Verkauf aber ab wie auch in anderen Jahren. Der Kunde könne sich einen Baum aussuchen, werde natürlich auch beraten und der Baum eingenetzt.

Tatsächlich sei die Menge der verkauften Bäume bei ihnen in diesem Jahr größer als in den vergangenen, erzählt Töpfer und hat dafür zwei Vermutungen: Zum Einen gebe es coronabedingt weniger Verkaufsstellen als sonst. Zum Anderen würden viele Menschen in kleineren Gruppen Weihnachten feiern und benötigten deshalb jeder eigene Bäume. Und vielleicht spiele auch eine Rolle, dass Menschen statt in den Urlaub zu fahren, die Feiertage nun zu Hause verbrächten.

50 bis 60 Bäume pro Tag

Für René Wendel war es sein erstes Jahr als Weihnachtsbaumverkäufer. „Ich habe zwar keinen Vergleich. Aber ich habe das Gefühl, es lief richtig gut“, stellt er fest. Um die 50 bis 60 Bäume habe er pro Tag auf dem Parkplatz des Kauflandes in Zeulenroda-Triebes verkauft. Auffällig war für ihn, dass es Leute gab, die gleich mehrere Bäume gekauft haben. Ob die nun für die Verwandtschaft, die Weihnachten getrennt verbringen muss oder für Wohnzimmer, Balkon und Garten bestimmt sind, könne er nicht sagen.

Schon länger im Geschäft ist Frank Härtel von Blumen Härtel in Triebes. Seit der Wende verkauft er in Triebes Weihnachtsbäume. „Es gab wirklich etwas mehr Nachfrage als sonst“, sagt er. Es habe sich wohl rumgesprochen, dass es bei ihm frisch geschlagene Bäume aus eigenem Anbau gibt.

Nach einem Corona-Jahr zum Vergessen hätten sich vielleicht einige Leute wohl etwas Besonderes zu Weihnachten gönnen wollen. „Viele Menschen, die sonst an Weihnachten fortfahren, habe bei mir beispielsweise ihren ersten Baum seit Jahren gekauft“, sagt er. Ein besonderes Erlebnis sei dabei das Selbstschlagen in der Plantage hinter der Gärtnerei gewesen. Wenn auch anders als in den vorherigen Jahren. „Sonst gab es auch immer Bratwurst und Glühwein dazu, aber wegen Corona musste das in diesem Jahr ausfallen“, sagt Härtel.

Bis zu zehn Jahre wächst ein Tannenbaum

Acht bis zehn Jahre brauche ein guter Baum, bis er die richtige Größe erreicht habe. „Da steckt viel Arbeit drin“, sagt er. Aber seine Stammkunden seien für die Qualität eben auch bereit, etwas mehr zu zahlen. Noch habe er ein paar Bäume im Lager, aber das Hauptgeschäft sei eigentlich durch.

Wer allerdings wirklich noch keinen Baum habe, der werde durchaus noch fündig bei ihm. „Weihnachten ohne Baum ist kein Weihnachten“, sagt er. Das gelte auch – oder eben gerade – in diesem besonderen Corona-Jahr.