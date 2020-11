Landkreis ist für Winter gewappnet

Greiz. Der Schnee kann kommen. Der Winterdienst des Landkreises ist vorbereitet, genauso wie der des Freistaates. Der Landkreis ist für rund 200 Kilometer Kreisstraßen zuständig. Die entsprechenden Vorbereitungen seien abgeschlossen, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamtes. Auch die Winterdienstfahrzeuge sind aufgerüstet und einsatzbereit. Die Salzsilos des Landkreises Greiz sind gefüllt, derzeit seien rund 550 Tonnen Streusalz eingelagert. Der Freistaat, der für Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen verantwortlich ist, hat 109.000 Tonnen Salz vorrätig. 22.000 Tonnen für die Autobahnen und rund 87.000 Tonnen für die Bundes- und Landesstraßen.

Auf etwa sechseinhalb Kilometern Kreisstraßen hat der Landkreis Schneezäune errichten lassen. Das Aufstellen der Schneezäune erfolge an Straßenabschnitten, die durch Schneeverwehungen besonders gefährdet sind. Der Freistaat hat auf 269 Kilometern Schneezäune stellen lassen. An manchen Kreisstraßen sind auch wieder Schneeleitstäbe gestellt worden. Sie dienen überwiegend dem Räumdienst als Markierung in den Bereichen, an denen die Verkehrsleiteinrichtungen durch große Schneehöhen oder Schneeverwehungen verdeckt werden könnten, heißt es aus der Pressestelle. Die Kreisstraßenmeisterei wird mit elf Fahrzeugen im Einsatz sein und auf festgelegten Winterdienstrouten fahren.