Landrätin sagt Jahresempfang ab

Der für Freitag, 13. März, 18 Uhr, geplante traditionelle Jahresempfang des Landkreises Greiz in der Vogtlandhalle ist abgesagt.

„Seit Bestehen des Landkreises Greiz ist diese Veranstaltung ein gesellschaftlicher Höhepunkt in unserem jährlichen Programm. Insofern bedauere ich es außerordentlich, dass wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf diese lieb gewonnene Tradition verzichten müssen“, so Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), „zumal rein rational nichts gegen die Durchführung der Veranstaltung spricht.“ Und weiter: „Es ist die Verantwortung für meine Mitarbeiter und alle Mitwirkenden, die mich zu diesem Schritt bewogen hat. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden in diesem Jahr noch Gelegenheit haben, gemeinsam zu feiern. Grund haben wir allemal und den Anlass dazu werden wir auch finden.“