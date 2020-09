Landtags-FDP will sich für Greizer Förderschule einsetzen

Greiz. Am Rande der Klausurtagung in Zeulenroda-Triebes gibt es einen Besuch in Obergrochlitz. Kritisiert wird die Mittelkürzung bei den Förderschulen.

Am Rande ihrer Klausurtagung in Zeulenroda besuchte die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag die Carolinenschule in Greiz, wie deren Vertreter nun in einer Pressemitteilung schreiben.

Die Förderschule in freier Trägerschaft ist spezialisiert auf den Schwerpunkt geistige Entwicklung. „Förderschulen sind ein wichtiger Teil des vielfältigen Schulsystems in Thüringen“, wird Franziska Baum, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, in der Mitteilung zitiert. „Die Carolinenschule leistet einen enormen Beitrag zur individuellen Förderung von Kindern, die hier den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben legen“, heißt es von ihr weiter.

Es sei wichtig, dass Kinder mit entsprechendem Bedarf ein Umfeld fänden, das ganz auf ihre Bedürfnisse eingestellt sei und ihnen die optimale Förderung an die Seite stellen könne. In den vergleichsweise großen Klassen einer Regel- oder Gemeinschaftsschule sei das nicht immer möglich.

„Die Carolinenschule hat über 25 Jahre Erfahrung. Personal, Eltern und die Schülerinnen und Schüler stehen mit ganzem Herzen hinter ihrer Schule“, so Dirk Bergner, der als Mitglied des Landtages, Landtagsvizepräsident und ehrenamtlicher Bürgermeister von Hohenleuben in der Region verwurzelt sei.

Gerade mit Blick auf die laufenden Haushaltsverhandlungen betone Franziska Baum: „Dass die Landesregierung in ihrem Haushaltsentwurf unter den Freien Schulen besonders bei den Förderschulen Geld streicht, ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Die Freien Demokraten im Thüringer Landtag würden sich für den Erhalt von Förderschulen und -zentren engagieren und den Ansatz der Carolinenschule, Kinder mit und ohne Förderbedarf an einem Ort gemeinsam zu unterrichten, unterstützen, heißt es zum Schluss.

Die Carolinenschule ist in Trägerschaft des Diakonievereins Carolinenfeld. Seit 1994 wird dort unterrichtet. Sie ist eine ist eine staatlich genehmigte Ersatzschule in freier Trägerschaft.