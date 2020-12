Langenwetzendorf: Bebauungsplan und Energiekonzept

Langenwetzendorf. Über gleich mehrere Themen soll am kommenden Montag abgestimmt werden.

Am Montag, 21. Dezember, lädt der Bürgermeister der Gemeinde, Kai Dittmann (CDU), um 19 Uhr in das Kulturhaus Langenwetzendorf in der Hohen Straße 23 ein.

Neben einer Bürgerfragestunde stehe ein Abwägungsbeschluss der 3. Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) für das Gewerbegebiet „Daßlitzer Kreuz“ und der Satzungsbeschluss (3. Änderung des B-Planes) auf der Tagesordnung, heißt es in einer Ankündigung der Sitzung.

Zudem solle ein Energiekonzept für den Langenwetzendorfer Ortsteil Wildetaube debattiert werden, ein Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Langenwetzendorf berufen sowie der Beschluss für den Haushaltsplan 2021 und den Finanzplan der Gemeinde Langenwetzendorf gefasst werden.