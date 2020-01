Langenwetzendorfer Autor schreibt gegen die Trauer an

Dass aus seinen Aufzeichnungen ein Buch entstehen könnte, daran hatte Werner Schaller nicht geglaubt. „Ich hatte schon immer ein Interesse am Schreiben und habe einfach zusammengefasst, was ich in meiner Jugend erlebt habe“, sagt Schaller.

„Gekochte Nudeln mit Hindernissen. Ernste und heitere Aufzeichnungen eines alten Mannes aus fernen Tagen“ heißt das Buch von Schaller, das er Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte. Erschienen ist es im Buchverlag König.

Schreiben, um die Trauer zu verarbeiten

Für den 84-Jährigen aus Langenwetzendorf ist es eine Premiere als Buchautor. Zuvor habe er bereits Beiträge für den Greizer Heimatboten und zu DDR-Zeiten für das Bauernecho geschrieben, zudem eine Weihnachtsgeschichte für Kindergärten im Landkreis Greiz verfasst.

Dass es überhaupt zu dem Buch kam, hat allerdings einen traurigen Hintergrund: Schallers Frau ist vor 16 Jahren gestorben. „Ich habe danach einen neuen Lebenssinn gesucht, wollte nicht nur vor dem Fernseher sitzen“, sagt Schaller.

Also habe er begonnen, regelmäßig abends Erinnerungen an seine Jugend hervorzurufen und diese niederzuschreiben. So habe er versucht, seine Trauer zu verarbeiten, auch wenn er nicht immer die Kraft gefunden habe, seine Gedanken aufs Papier zu bringen.

Eine Jugend voller Abenteuer

Dennoch ist das Buch nicht mit Schwermut durchzogen. Zwar setzt sich Schaller im ersten, „besinnlichen Teil“ des 176 Seiten starken Buches mit der Einberufung seines Vaters in den Krieg, Luftangriffen und dem Hunger in der Nachkriegszeit auseinander, doch lässt er im zweiten, „heiteren Teil“ eine abwechslungsreiche Jugend in der Region mit zahlreichen Anekdoten aufleben.

„Ich hatte trotz den Entbehrungen dieser Zeit eine schöne und abenteuerliche Jugend, war viel draußen in der Natur unterwegs. Ich will den jungen Leuten von heute zeigen, dass wir auch lustig sein konnten“, so Schaller.

Eine dieser Anekdoten ist dann auch die titelgebende Geschichte. Von einer Indianergeschichte inspiriert, hätten Schaller und seine Freunde einst Nudeln auf einem Baum kochen wollen. Ein paar Ziegelsteine, Papier, ein Blechgefäß und Bachwasser sollten dazu ausreichen.

„Geklappt hat der Plan nicht. Dennoch war es ein lustiges Erlebnis. Die Nudeln haben wir dann woanders gekocht. Und sie haben toll geschmeckt“, so Schaller. Zu lesen sind ebenso Geschichten über ein missglücktes Date, einen peinlichen Kondomkauf und über die Lichtmaschine eines Trabis, die in einem Garten verschwindet.

Leser sollen sich erinnern

250 Exemplare seines Buches seien gedruckt worden, sagte der Autor. Als „offen, geradlinig, vielleicht manchmal etwas zu direkt“, bezeichnet Schaller seine Schreibweise. Auch wenn er sich wünsche, dass sich auch die Generation seiner Enkel für das Buch interessiere, sehe er die Zielgruppe doch eher „in den Leuten, die sich mit der damaligen Zeit auskennen“, so Schaller.

Sinnbildlich dafür steht das Titelbild des Buches: Eine Bank mitten in einer Landschaft bei Hohndorf, an der ein Gehstock lehnt. Rückblick einer Generation auf das Leben im Landkreis Greiz.

Das Buch ist für 12,80 Euro erhältlich in der Buchhandlung Bücherwurm in Greiz und dem Post-Lotto-Zeitschriftenshop in Langenwetzendorf sowie den Buchhandlungen Bücherzauber und Bücherstube in Zeulenroda-Triebes.