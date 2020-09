„Lauf allein“ für den guten Zweck erfolgreich

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Firmenlauf der Volksbank Vogtland wegen Corona-Pandemie umgewandelt in virtuelle Variante.

Der neunte Firmenlauf der Volksbank Vogtland eG, in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland, musste aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Organisatoren riefen eine Woche lang auf Facebook zum virtuellen Firmenlauf auf. 283 Läufer nahmen bislang am Lauf für den guten Zweck teil, um so Spenden für die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im Sächsischen Vogtland zu sammeln.

Neue Laufstrecke mit Start und Ziel Altmarkt

„Wir freuen uns sehr über jeden einzelnen Teilnehmer. Unser Motto ‘Lauf allein für den guten Zweck’ wurde gut angenommen und wir schätzen unsere Laufgemeinschaft rund um unseren Firmenlauf. Im nächsten Jahr findet der Firmenlauf wieder in gewohnter Weise statt. Die Läufer können sich auf die neue Laufstrecke mit Start und Ziel auf dem Altmarkt in Plauen freuen.“ so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland.

Mit einer Laufgruppe aus Vertretern der Stadtverwaltung Plauen, des Kreissportbundes Vogtland und des Stadtmarketings Plauen begab sich Andreas Hostalka unlängst auf die neue Laufstrecke. Gemeinsam mit dem vogtländischen Laufprofi Sebastian Hendel führte er die Gruppe ins Ziel.

Simone Schurig übergab im Namen der Stadt Plauen einen Scheck in Höhe von 50 Euro an die Volksbank Vogtland, um die Spenden für die Stiftung zu erhöhen.

Die erlaufene Spendensumme erhöht

„Im Vorfeld hatten wir angekündigt, drei Euro pro Läufer zu spenden. Die Arbeit der Stiftung liegt uns sehr am Herzen und wir unterstützen die Stiftung seit acht Jahren mit den Spenden aus unserem Firmenlauf. Die erlaufene Spendensumme von 849 Euro erhöhen wir und werden mit der Spende der Stadt Plauen insgesamt 5050 Euro an die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im sächsischen Vogtland spenden“, so Andreas Hostalka.

Die Genossenschaftsbank blickt mit Spannung auf den Firmenlauf im nächsten Jahr. Der Anmeldestart ist wie gewohnt für den 1. April 2021 terminiert.

Die neue Laufstrecke wird 2021 für alle Starter eingeweiht. Start und Ziel befindet sich auf dem Altmarkt.

Die Laufstrecke erstreckt sich im kommenden Jahr über die Dobenaustraße bis hin zur Hainstraße über den Stadtparkring, zurück unter der Friedensbrücke hindurch, entlang der Melanchthonstraße zum Wendedenkmal und über die Herrenstraße zum Zieleinlauf.