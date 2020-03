Lauter Protest gegen Verschwiegenheitsklausel

Noch bevor die Greizer Stadträte in die Haushaltsdiskussion eingestiegen sind, gibt es dicke Luft.

Grund ist ein Passus im Schreiben von Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). In dem informiert er die Räte, dass der Haushaltsplanentwurf vorliegt. Und es gibt einen Hinweis. Die Räte hätten „Verschwiegenheit zu bewahren, soweit nicht diese Tatsachen offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen“, wird aus der Kommunalordnung zitiert. Sollte jemand plaudern, droht ihm ein Ordnungsgeld bis zu 2500 Euro.

Empört darüber ist Torsten Röder (parteilos). Der AfD-Fraktionschef hat ebenfalls in der Kommunalordnung geblättert und nichts davon gefunden, warum nicht über den Haushalt öffentlich diskutiert werden dürfe. „Die Bürger sollen mitbekommen, wie wir Stadträte um jeden Euro feilschen“, findet er. Durch die Verschwiegenheitspflicht sei es Kommunalpolitikern nicht einmal möglich, Fachleute hinzu zu ziehen. „Bislang hat das noch kein Bürgermeister in Greiz so gemacht wie Herr Schulze“, so Röder, der dem Rathauschef unterstellt, er wolle den Haushalt nicht öffentlich „durchpeitschen“.

„Der Hinweis des Bürgermeisters entbehrt jeglicher Grundlage. Ich weiß nicht, was das soll“, sagt Andreas Hemmann (parteilos). Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende ist der Meinung, dass Haushaltspläne grundsätzlich öffentlich zu diskutieren sind. Er habe das in den zwölf Jahren, in denen er Bürgermeister war, jedenfalls so gehandhabt.

Greizer sollen Diskussion erleben

„29 Jahre lang haben wir den Haushaltsplan in unseren Fraktionssitzungen diskutiert. Und die sind öffentlich“, sagt Jens Geißler. Der Fraktionschef der Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA) erinnert daran, dass im Haushalt Steuern stecken, die die Bürger zahlen. „Außerdem brauchen wir für gewisse Dinge Fachleute, mit denen wir sprechen können. Aber das dürfen wir ja nun nicht“, ärgert er sich.

Änderungswünsche einarbeiten

Linke-Fraktionschef Holger Steiniger indes versteht die Aufregung nicht. „Für mich ist das alles Kindergarten“, sagt er und stellt den positiven Aspekt heraus. „Wir haben Anfang des Jahres die Chance, einen Haushalt zu bekommen. Ich hoffe, dass das gelingt“, so Steiniger.

Auch Christian Tischner sieht die Sache gelassen. Der Chef der Fraktion CDU/Gemeinsam für Greiz verweist darauf, dass Schulze die Schwerpunkte des Haushalts vorgestellt hat, wenn auch nicht im Detail. Tischner habe die Erfahrung gemacht, dass in nicht öffentlichen Sitzungen eher ein Kompromiss gefunden werde als in öffentlichen.

Da 2019 bei der IWA-Fraktionssitzung über Dinge gesprochen wurde, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen seien, habe sich Alexander Schulze zu diesem Schritt entschieden, begründet er sein Vorgehen. Es sei in den Plan noch nicht einmal alles eingearbeitet. So müsse über Änderungsvorschläge der Fraktionen gesprochen werden. Bis das geschehen sei, bleiben die Zahlen nicht öffentlich. „Das ist nichts Neues, das war schon immer so“, sagt er.

Am 11. März wird im Hauptausschuss über den Haushalt diskutiert – natürlich nicht öffentlich.