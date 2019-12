Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendige Geschichte in der Adventszeit

Zur 15. Auflage der romantischen Fürstenweihnacht wird am Sonntag, 15. Dezember, in das Untere Schloss in Greiz eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr werde des ehemalige Residenzschloss zum lebendigen Schauplatz der Geschichte, heißt es in einer Mitteilung von Museumsleiter Rainer Koch.

Weihnachtskonzerte, Puppentheater, historische Modenschauen und erlesene Waren würden die Besucher erwarten. Zudem stünden das Museum im Unteren Schloss mit der Dauerausstellung und der Weihnachtsausstellung „Spielspaß“ den Gästen offen.

„Heißer Bischof“ als kulinarische Besonderheit

Ein kulinarisches Highlight sei der „Heiße Bischof“. Der Punsch basiere auf einem Originalrezept des Greizer Hofkonditors Müller aus dem 18. Jahrhundert. Hauptzutat sei die Pomeranze, eine Bitterorange, die als Vorgängerin der heute hauptsächlich verwendeten Süßorange gelte, so Koch. Für den „Heißen Bischof“ würde sie geröstet und mit weiteren Zutaten kombiniert in Rotwein gegeben.

Weiterhin seien Austern mit Sekt, Spanferkel am Spieß, Galettes sowie Kaffee und Kuchen im Angebot. An Verkaufsständen seien unter anderem Schmuck, Geschenkartikel, Keramik, Rumkreationen und das Whiskybier „Heinrichsbier“ zu erwerben.

Modenschauen, Puppentheater und Konzerte

Während der Fürstenweihnacht soll es zu jeder Stunde Programmpunkte geben. So steht beispielsweise 11.30, 13 und 17 Uhr eine historische Modenschau an, die eine Zeitreise von der Renaissance bis zum Biedermeier sein soll. Konzerte mit Schülern und dem Orchester der Musikschule Stavenhagen sind für 12.30, 15 und 16 Uhr angekündigt. Hinzu kämen Puppentheater um 15 und 16 Uhr. Die Fürstenweihnacht klinge um 18 Uhr mit einem Konzert des Greizer Mozart-Quartetts aus.