Lebenshilfe feiert in Zeulenroda und Mohlsdorf Sommerfest

Zeulenroda-Triebes/Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In Zeulenroda wurden die neuen Bewohner begrüßt, in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf einfach der Sommer gefeiert.

In Zeulenroda begrüßten die Bewohner des Wohnheimes der Lebenshilfe mit einem kleinen Fest die neuen Mitbewohner aus der Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung der Villa Schopper in der Zeulenrodaer Goetheallee.

Erst vor ein paar Wochen ist ein kleines Team der Wohngemeinschaft nun in das Stammgebäude der Lebenshilfe in Zeulenroda in der Hohen Straße eingezogen. Die Wohngemeinschaft in der Schopper-Villa wurde aufgelöst (wir berichteten).

Das Team des Vorstandes der Lebenshilfe hatte als Willkommensgruß ein Sommerfest für alle organisiert, um ihnen die Möglichkeit des Kennenlernens zu geben. „Das klappt auch ganz prima“, so Uwe Schönbach, Vorsitzender des Vorstandes.

in Zeulenroda begrüßten die Bewohner des Wohnheimes der Lebenshilfe mit einem kleinen Fest die neuen Mitbewohner aus der Villa Schopper Foto: Jana Eckner

Getanzt, geschunkelt und Show bewundert

So haben alle mit Musik und Tanz zusammen gefeiert. Es wurde nach den neuesten Hits getanzt, bei „Laudi“, dem Akkordeonspieler, schunkelten alle kräftig mit, der Kinder- und Jugendverein „Römer“ aus Zeulenroda-Triebes war mit dem Spielmobil vor Ort und stellte eine kleine Trommelgruppe zusammen. Auch eine Zaubershow für Kids & Co. begeisterte und dem „Mutmachhase“, alias Mario Forchhammer aus Auma, gefiel es so gut, dass er wiederkommen möchte.

Polizeihauptmeisterin Jana Detterbeck und Polizeihauptmeisterin Antje Pucklitzsch von der Polizeiinspektion Greiz waren vor Ort und hatten jede Menge Fragen zu beantworten, ebenso wie die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Zadelsdorf.

Der Dank der Vorstandsmitglieder gilt auch den vielen Kuchenbäckerinnen, die das diesjährige Sommerfest mit ihren vielen Leckereien versüßten.

Auch in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurde gefeiert

Hier wurde das Sommerfest der Lebenshilfe Greiz unter dem Motto: „Piratenfest“ gefeiert. Nachdem Geschäftsführer Falk Schlehahn die Gäste begrüßt hatte, brachte der Greizer Tanzsportverein Stimmung auf den Hof.

Bevor Andreas Schirneck seine Perlen des Folkrocks präsentierte, konnten die Bewohner und Besucher ihr Glück beim Schatzgraben oder am Glücksrad versuchen. Kleine – und natürlich auch große Gäste – waren beim Basteln und am Schminkstand gerne gesehen.

Die Lebenshilfe Greiz und das Team bedankt sich bei allen Unterstützern und Helfern für dieses rundum gelungene Fest.