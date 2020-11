Lebensmittel dürfen nicht verramscht werden

Die sinkenden Milchpreise sind ein Resultat von vielen Faktoren.

Noch immer wird in Europa zu viel Milch produziert. Längst wird aber nach Russland oder China nicht mehr so viel exportiert wie früher. Das gestiegene Angebot bei mangelnder Nachfrage senkt den Preis. Die großen Einkaufsläden tun ihr übriges und drücken ihn weiter, um mit möglichst billiger Milch zu werben.

Subventionen können auch nicht die Lösung sein. Dann könnte man auch gleich die Preise anheben, schließlich kommt im Endeffekt beides aus den Taschen der Menschen.

Im Endeffekt könnte nur der Verbraucher etwas an den Zuständen ändern. Indem er beispielsweise an regionalen Milchtankstellen einkauft, wo es sie gibt, oder eben bereit sind, mehr für Milch zu zahlen. Das Bewusstsein, dass Lebensmittel nicht verramscht werden dürfen, muss größer werden. Klar: Das muss man sich leisten können. Gerade jetzt wird das nicht allen Menschen möglich sein, weil ihnen zum Beispiel wegen der Pandemie der Job weggebrochen ist oder sie in Kurzarbeit sind. Dennoch muss über kurz oder lang ein Umdenken stattfinden.

Klar ist, dass es so nicht weiter gehen kann. Sonst verliert der ländliche Raum das, was ihn ausmacht: seine kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Gerade für den Landkreis Greiz wäre das eine Katastrophe.