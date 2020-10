Die Greizer Innenstadt hat seit Dienstag wieder ein Lebensmittelgeschäft. Maren und Jörg Kniebel betreiben nun neben ihrem Elektronikgeschäft in der Altstadtgalerie auch noch das Geschäft „nah und gut“.

„Das Angebot ist breitgefächert. Das Lebensmittelsortiment ist abgedeckt“, sagt Jörg Kniebel, der gemeinsam mit seiner Frau auch die Glückwünsche von Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und Susanne Varga von Wohninvest, dem Vermieter des Objektes, entgegennahm. Sieben Mitarbeiter werden von Kniebels im Lebensmittelgeschäft beschäftigt.

Nachdem der Sparladen in der Altstadtgalerie geschlossen hatte, fehlte etwas, wie die Kniebels sagen. Seit März, April reifte dann ihre Idee, selbst einen Lebensmittelmarkt zu betreiben. Beliefert werde der Markt von Edeka. Er wird montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr geöffnet haben und am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr. Der Markt wirkt luftig, es gibt viel Platz zwischen den einzelnen Regalen, die übersichtlich befüllt sind.

Aus Zoohaus wird Zoohandlung

Aber auch an der Zoohandlung hingen viele bunte Luftballons, denn auch dort gab es am Dienstag etwas zu feiern – eine neue Inhaberin. Susann Knäfel hat das Geschäft von Peter und Sylvia Lorber übernommen. Die Lorbers gehen nun in ihren wohlverdienten Ruhestand. Das ehemalige Greizer Zoohaus Tropica heißt nun „Zoohandlung Greiz – Lieblingsleckerlies für Ihre Tiere“. Mitarbeiterin Karin Hartmann ist von Susann Knäfel übernommen worden.

Angebot für Wasserpflanzen erweitert

Auch am Sortiment werde sich nicht viel ändern. „Wir werden es an der einen oder anderen Stelle erweitern“, sagt Knäfel. So wurde zum Beispiel schon das Angebot im Bereich der Aquarien und Wasserpflanzen erweitert.