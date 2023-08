Leckerli für Hirsch Heinrich in Waldhaus

Waldhaus. Das Wildgehege ist ein sehr beliebter Ausflugspunkt. Gerade waren Kinder aus den Vereinigten Staaten vor Ort.

Das Wildgehege im Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Ortsteil ist ein sehr beliebter Ausflugspunkt. Gerade in den Ferien ist der Andrang groß und auch Maxi, Sasha und Alexander, die ihre US-amerikanischen Ferien in der Heimat ihrer Eltern und Großeltern in Greiz verbracht haben, ließen es sich nicht nehmen, bei Hirsch Heinrich und seinen tierischen Freunden vorbeizuschauen. Beim Tierebeobachten, Streicheln und Füttern hatten die Kinder ihren Spaß. Mittlerweile sind sie zurück in den USA, wo das Schuljahr bereits wieder gestartet ist.