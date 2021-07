Die Feuerwehr wurde in den Morgenstunden in die Reichenbacher Straße alarmiert (Symbolbild).

Hausbrand verursacht weiträumige Sperrung in Greiz

Greiz Die B94 musste in der Ortsdurchfahrt Greiz-Schönfeld in beide Richtungen gesperrt werden.

An der B94 im Greizer Ortsteil Schönfeld kam es in den Morgenstunden zu einem Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 9 Uhr zu einem brennenden leer stehenden Haus gerufen. Die Reichenbacher Straße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Bisher ist bekannt, dass der Brand relativ schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Derzeit dauern jedoch noch Lösch- und Sicherungsarbeiten an, sodass die Sperrungen noch bestehen bleiben. Eine Schadenssumme sei noch nicht abschätzbar. Die Brandursache sei ebenfalls noch unklar.

