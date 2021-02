Leichtigkeit des Seins fehlt allen

Wann wird das Leben mal wieder anfangen? Das fragte mich neulich die Theologiestudentin Clara Gebhardt, mit der ich über die derzeitige Lage der Studenten sprach. Sie empfinde es so, als würde das Leben stillstehen, obwohl es trotz der Pandemie weitergehe. Ich kann sie verstehen. Denn ich erinnere mich gut an meine Studentenzeiten. Welche Wonne, welche Lust empfand ich am Diskutieren mit Kommilitonen! Welch ehrwürdiges Gefühl überkam mich beim Betreten meiner Bibliothek! Und dann die spontanen Partys in den Studentenbuden, wo wir alle eng zusammenrückten, auf dem Fußboden saßen und billigen Rotwein tranken. Das geht gerade alles nicht. Wobei das Wort gerade der Situation nicht gerecht wird. Denn schon seit einem Jahr ist reges Studentenleben nicht möglich. Kontakte eingeschränkt. Die Tochter einer Freundin hat mitten im Lockdown ihr erstes Semester in Psychologie begonnen. Keine Chance, Kommilitonen richtig kennenzulernen, sich auszutauschen. Vor den Prüfungen fürchtet sie sich. Multiple-Choice-Fragen, die Prüfung findet online statt. Der Schwierigkeitsgrad wurde erhöht, um Betrug auszuschließen, so berichtet jene Studentin. Die schöne Leichtigkeit des Seins ist völlig abhanden gekommen. Und sicher nicht nur die des Studentenlebens. Ich wünsche mir, dass wir alle nach der Pandemie zur Leichtigkeit des Seins zurückfinden und uns nicht ständig die Paranoia vor irgendwelchen Keimen das Leben einengt. Denn Viren und Bakterien waren lange vor uns Menschen präsent und werden es mit allen Vor- und Nachteilen immer sein.