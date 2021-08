Lese- und Zaubershow für Greizer Vogtlandhalle

Herr Wolke in Aktion.

Greiz. Der Clown und Zauberer Herr Wolke ist zu Gast im Greiz

Als Kindershow ist Herr Wolke für die Nöte der Kinder da. Mit Hilfe seines Traumzaubersalzes kann er abenteuerliche Reisen unternehmen und so die großen Herausforderungen des Lebens für die Kleinen verständlich vermitteln. Am 22. August kommt Clown und Zauberer Herr Wolke nach Greiz zur Jubiläumswoche der Vogtlandhalle.

Viele Kinder kennen die Figur aus der Kinderbuchreihe Herr Wolke. Mit bürgerlichem Namen heißt Herr Wolke Sven Pawlitschko und reist als Herr Wolke, Daniello und Zauberclown Daniel für Kindershows durch die Lande. Weit ab vom erhobenen Zeigefinger, sondern mit altersgerechter Aufklärung und viel Spaß, heißt es auf seiner Internetseite.

Herr Wolke lebt in Himmelsburg, ganz hoch oben in seinem kunterbunten Baumhaus. Himmelsburg ist keine Stadt wie jede andere. Hier fahren die Schweine Fahrrad, die Giraffen putzen die Fenster und Häuser stehen auf dem Kopf. Dort lebt auch Adele, das einzige Schaf, das fliegen kann wie eine Schäfchenwolke. An den Wolken kann Herr Wolke erkennen, wenn Kinder dringend seine Hilfe brauchen – und Schwuppdiwupp ist er da und hilft mit Geschichten und seinem wunderbaren Traum-Zaubersalz.

Bereits 2015 war Herr Wolke zu Gast in der Greizer Bibliothek und hat Kinder und Erwachsene begeistert. Nun ist es der Greizer Bibliothek gelungen, ihn endlich wieder nach Greiz einzuladen. „Also: lasst euch ver- und bezaubern und jede Menge Spaß haben mit Herrn Wolke und seinen Geschichten!“, heißt es seitens der Bibliothek.

Kinder- und Familienfest der Vogtlandhalle im Goethepark. Sonntag, 22. August. 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Veranstaltung der Greizer Bibliothek zum 10-jährigen Jubiläum der Vogtlandhalle.