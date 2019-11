Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesen und Lesen lassen

Beim bundesweiten Vorlesetag wurden auch im Landkreis Greiz Kinder und Erwachsene mit Geschichten unterhalten. Seit dem Jahr 2004 besuchen an diesem Aktionstag Freiwillige beispielsweise Kindergärten und Seniorenheime, um ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen.

„Als uns unsere Lehrer von dem Vorlesetag erzählt haben, waren wir sofort interessiert“, sagte Sina Müller, die die zehnte Klasse am Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz besucht. Zusammen mit Theresa Mielisch, Sarah Wohlrab und Nina Lange machte sie sich am Freitag auf den Weg ins Seniorenheim an der Schlossbrücke, um den Bewohnern dort eine Kurzgeschichte und Sagen aus der Region vorzulesen.

„Für unsere Bewohner ist das toll, weil es vor allem Abwechslung bedeutet“, sagte Sandra Pachali, die Ergotherapeutin in der Einrichtung ist. Neben den genannten Schülerinnen waren jeweils vier weitere Schüler des Gymnasiums und der Lessing-Regelschule im Seniorenheim unterwegs, um Geschichten vorzulesen.

Beim Vorlesetag 2019 in Greiz haben Schülerinnen des Ulf-Merbold-Gymnasiums den Bewohnern im Seniorenheim an der Schlossbrücke vorgelesen. Hier liest Sarah Wohlrab. Foto: Marcus Voigt

Selbst bei Demenzkranken sei dies wertvoll. da insbesondere bei Märchen Erinnerungen an die Kindheit geweckt würden, sagt Sandra Pachali. „Sie sprechen bei manchen Passagen sogar mit“, so die Ergotherapeutin.

Lesen als Grundlageallen Lernens

Etwa 20 Minuten lasen die Schüler jeweils vor. „Dann wird es mit der Konzentration bei unseren Bewohnern schwierig“, sagte Pachali.

Diese waren von dem Besuch der Jugendlichen jedenfalls angetan. „Ich habe gerne zugehört. Gerade jetzt in der grauen Jahreszeit ist es doch schön, zusammenzukommen“, sagte Lothar Hübner. Zudem habe es ihn gefreut, dass die Schülerinnen laut und deutlich vorgelesen hätten, so der 83-Jährige.

In der Rötlein-Grundschule in Zeulenroda-Triebes sind der Landtagsabgeordnete Volker Emde (CDU) und die Linken-Politikerin Diana Skibbe zu Gast, um den Kleinen vorzulesen. Im Mittelpunkt stehen aber die Kinder. So wird eine Lesekönigin und ein Lesekönig gekrönt. Sophia ist sieben Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Ihre Freundin Lina ist ein Jahr jünger und in der ersten Klasse. Trotzdem lernen die beiden gemeinsam das Lesen. Denn in der Grundschule werden die Jahrgänge der ersten beiden Klassen gemischt. „Der Hintergrund ist auch, dass sich die Schüler gegenseitig unterstützen“, sagt Schulleiterin Kerstin Fritsch. Die Schüler lesen sich beispielsweise gegenseitig vor. Dabei lernen sie auch, aus sich herauszugehen. Gerade beim Lesen sei zu beobachten, dass die „Kleinen“ den „Großen“ nacheifern wollen. „Das Lesen ist für die Schüler quasi die Grundlage allen Lernens“, sagt Fritsch.

Es sei wichtig, dass dies in der Familie vorgelebt wird. „Das Vorlesen hat so viele positive Folgen für die Kinder. Sie lernen, einer Sache zu folgen. Sie wissen, jetzt nimmt sich jemand Zeit für mich. Und letztlich wächst in ihnen die Lust, selbst Lesen zu können“, sagt Fritsch. Sophie liest manchmal ihrem Papa etwas vor. „Der schläft dann immer auf dem Sofa ein“, sagt sie. Sie scheint, eine starke Gute-Nacht-Geschichtenerzählerin zu sein.