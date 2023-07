Lessing-Porträts werden in Reichenbach gezeigt

Reichenbach. Die Sonderausstellung ist bis zum 10. September im Neuberinmuseum zu sehen.

„Doch wer ihn kennt, erkennt ihn im Bilde – Lessing im Porträt“ lautet der Titel einer Sonderausstellung, die seit Freitag voriger Woche und bis 10. September im Neuberinmuseum läuft.

Friederike Caroline Neuber reformierte nicht nur grundlegend das deutschsprachige Theater: Sie förderte auch junge Bühnendichter, darunter auch den bedeutendsten Autor des 18. Jahrhunderts, Gotthold Ephraim Lessing. Er sollte die Entwicklung des Theaters mit seinen Dramen und theoretischen Schriften nachhaltig beeinflussen. Als Dramatiker wird er bis heute ununterbrochen aufgeführt. Lessing-Bildnisse sind nicht nur ein Beitrag zur Geschichte der bildkünstlerischen Wiedergabe des Dichters, sondern besitzen einen ebenso hohen Aussagewert bei der Beantwortung der Frage nach der Vorstellung seiner Zeitgenossen und Nachfahren – der Frage also nach dem jeweiligen Lessing- Bild der Zeit. Bildnerische Darstellungen Lessings wurden kunstgeschichtlich bislang selten betrachtet, in der Lessing-Literatur eher stiefmütterlich behandelt und in Biographien überwiegend illustrativ verwendet. Die von der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption (Kamenz) erarbeitete Schau zeigt eine Anzahl zeitgenössischer Lessing-Porträts.