Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lessingschüler erhalten ihre Zeugnisse

Greiz. Die Klasse 10b der Lessingregelschule in Greiz, die sich kurz nach der Zeugnisausgabe am Ende des Schuljahres in der Aula der Schule noch einmal für ein vielleicht letztes gemeinsames Foto aufstellte. Ihr Klassenleiter ist Jens Bienert (letzte Reihe Mitte). Der beste Schüler der Klasse war Luca Zellhuber mit einer Durchschnittsnote von 1,0, der zweitbeste Schüler Nick Zellhuber mit einem Notendurchschnitt von 1,06, wie die Schule mitteilt. Ein gutes Ergebnis, gerade angesichts der schulischen Herausforderungen der vergangenen Wochen mit ihren Schulschließungen. Nun begeben sich die Lessingregelschüler auf ihren weiteren Lebensweg.