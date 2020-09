Student Kevin Jentsch, der sein Praxissemester an der Schule machte, und Carolin Lange, die für die Lehrerausbildung an der Schule verantwortlich ist, mit dem einem Schild, mit dem symbolischen Auszeichnungsschild. Hinten von links: Bettina Henkel, Beratungslehrerin an der Regelschule, Schulleiter Sebastian Neubert, Harry Weidner, Sylke Schiller und Olaf Anders vom Zentrum Lehrerbildung an der Uni Jena sowie Carola Müller, Koordinatorin der Praxissemester an der Uni Jena.