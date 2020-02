Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung in der Greizer Bibliothek

Der Autor Andreas Speit stellt am Montag, 2. März, in der Greizer Bibliothek sein Buch „Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ vor, das er gemeinsam mit Andrea Röpke verfasste.

„Seit Jahren siedeln sich junge Rechtsextreme bewusst in ländlichen Regionen an, um dort generationsübergreifend ‘nationale Graswurzelarbeit’ zu betreiben. Dieser unauffällige Aktionismus ist gegen die moderne und liberale Gesellschaft der Großstädte gerichtet, es herrschen alte Geschlechterbilder und autoritäre Erziehungsmuster vor. Die Aussteiger von rechts betreiben ökologische Landwirtschaft, pflegen altes Handwerk und nationales Brauchtum, organisieren Landkaufgruppen und eigene Wirtschaftsnetzwerke, die bundesweit agieren. Sie bringen sich in örtlichen Vereinen ein und gehen in die lokale Politik, um Umweltschutz mit ’Volksschutz’ zu verbinden und eine angebliche ’Überfremdung’ zu verhindern“, heißt es in der Ankündigung.

Speit ist Jahrgang 1966, Diplom-Sozialökonom, freier Journalist und Publizist. Er schreibt in der Taz, den Freitag, den Blick nach rechts und die Jungle World. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher zum Thema Rechtsextremismus und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem durch das Medium-Magazin oder den Deutschen Journalisten-Verband.

Die Veranstaltung findet durch Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen statt.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.