Stadtleben in Greiz Letzter Trödelmarkt des Jahres in Greiz

Greiz Noch einmal kommen Trödel-Fans im Papiermühlenweg in Greiz in diesem Jahr auf ihre Kosten und können Dinge aus Uromas Zeiten kaufen.

Zum letzten Trödelmarkt im Greizer Papiermühlenweg in diesem Jahr laden Cheforganisatorin Sonja Tellschaft und ihre Mitstreiter am Samstag, dem 16. Dezember, ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet in der Zeit von 8 bis 14 Uhr statt.

Ein rundes Dutzend Händler bietet in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödel-Fans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher, historische Accessoires, Gemälde und andere Kunstobjekte bis hin zu technischen Gerätschaften und aufgearbeiteten Möbeln aus früheren Zeiten. Selbstverständlich ist auch jeder willkommen, der einfach nur einmal in Dingen aus Uromas Zeit stöbern möchte.

Die Zufahrt zur Trödelhalle ist ausgeschildert, der Eintritt ist frei. Aussteller können sich gerne noch melden. Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0159/063 86 412.