Lichtträger gesucht

Ulrich Krause, Pfarrer in Greiz-Caselwitz

Ulrich Krause, Pfarrer in Greiz-Caselwitz, über Hoffnung in düsteren Zeiten.

Liebe Leserinnen und Leser! Wir gehen durch dunkle Tage. Wir denken in diesen Tagen im November an unsere Verstorbenen, gehen auf den Friedhof an die Gräber und erinnern uns an sie.

Düster ist auch die Stimmung in unserem Land. Die Aussichten für die nächsten Wochen sind geradezu beklemmend. Wenn ich mit Menschen spreche, klingen sie oft deprimiert und tief verunsichert. Was haben wir dieser Dunkelheit entgegenzusetzen, damit die Schatten in unserer Seele nicht überhand nehmen?

Ich habe kürzlich in der Schule mit den Kindern über Licht und Dunkelheit nachgedacht. Ein Junge sagte: „Ohne Licht können wir nicht leben, ohne Licht verkümmern wir.“ Wie recht hat er!

Daher setzen wir Lichtzeichen in dieser dunklen Zeit. Zum Martinstag sind die Kinder mit Laternen durch die dunklen Straßen gezogen. Mancher zündet eine Kerze für die Verstorbenen an oder stellt sie aufs Grab.

Im Erfurter Dom steht eine circa 860 Jahre alte Bronzeskulptur, der „Wolframsleuchter“. Eine ungefähr lebensgroße menschliche Person hält in den erhobenen Händen Lichter, die den Menschen in der Finsternis leuchten und hält erwartungsvoll Ausschau. Was für ein Hoffnungszeichen!

Ich strecke mich auch aus und bitte Gott um Trost und Hoffnung in dieser Zeit und um Frieden in unserem zerrissenen Land. Unser Land braucht jetzt Lichtträger: Menschen die gut zuhören, verstehen, trösten, Hoffnung ausstrahlen, Frieden stiften, auf Gott vertrauen und glauben, dass Gott gerade in dunkler Zeit nahe bei uns ist.

Jesus sagt: „Lasst eure Lichter brennen.“ (Luk. 12, 35)