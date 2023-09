Lieder begleiten Rundgang durch den Greizer Park

Greiz. Der gemischte Chor „a capella“ singt am kommenden Sonntag im Park. Los geht es um 14.30 Uhr.

Ein ganz besonderes Erlebnis aus der Verbindung von Gartenkunst und Chorgesang erwartet die Besucher anlässlich einer musikalischen Wanderung durch den Greizer Park am Sonntag, dem 17. September. Dabei können die Teilnehmer in die langsam herbstlichere Stimmung eintauchen, die in diesen Tagen für eine immer buntere Einfärbung des Parks sorgt.

Der gemischte Chor „a capella“ aus Weida wird unter der Leitung von Claudia Wöpke Lieder aus seinem breiten Repertoire bei einer kleinen Wanderung durch den Greizer Park vorstellen.

Startpunkt ist der Platz zwischen Sommerpalais und Küchenhaus, danach folgen Stationen an der Luftbrücke, am Parksee, am Rindenhaus und zum Abschluss am Platz vor der Rotunde.

Der Chor besteht bereits seit vielen Jahren und absolviert häufig thematisch angepasste Auftritte. Nun freut man sich sehr auf dessen Premiere im Greizer Park. Musik- und Parkfreunde sind gleichermaßen eingeladen zu diesem speziellen Angebot für die Sinne.

Auch zum Mitsingen wird es Gelegenheit geben. Los geht es am Sonntag um 14.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Spenden sind erwünscht, die komplett dem Weidaer Chor zugute kommen, wie Christian Wonitzki vom Freundeskreis Greizer Park mitteilt.