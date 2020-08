Line-Dancers aus Zeulenroda-Triebes feiern zehnten Geburtstag

Zeulenroda-Triebes. Eigentlich war eine große Party geplant, doch dann kam Corona. Deswegen wird am Freitag in kleiner Runde der Höhepunkte aus zehn Jahren gedacht.

Eigentlich war alles größer geplant: Mit rund 150 Tänzern aus verschiedenen Bundesländern wollten die Carp Piper Line-Dancers aus Zeulenroda-Triebes am vergangenen Wochenende in Triebes ihren zehnten Geburtstag feiern. Doch weil die Corona-Pandemie dies nicht zuließ, entschied man sich dazu, das Jubiläum vereinsintern und in kleiner Runde zu begehen.