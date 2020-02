Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke will für Krankenhaus-Erhalt kämpfen

Die Linke in Greiz will sowohl im Kreistag als auch außerparlamentarisch weiter aktiv am Erhalt des Greizer Krankenhauses arbeiten, das Krankenhauspersonal unterstützen und mit den Einwohnern in Greiz für dieses Ziel kämpfen, schreibt der Kreisverbands-Chef, Sven Weber, in einer Pressemitteilung.

Bereits im Oktober 2019 sei, auch durch Die Linke in Greiz, bekannt geworden, dass die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH als einer der größten kommunalen Arbeitgeber der Region in eine enorme finanzielle Schieflage geraten ist und ums Überleben kämpfe. Das sei geschehen, „da offensichtlich der Aufsichtsrat seine Aufsichtspflicht seit zwei Jahren nicht ausreichend wahrgenommen hat und dadurch Gelder in Millionenhöhe fehlen, aufgrund von groben Fehlern im Management seitens der Geschäftsführung und Fehlentscheidungen des Aufsichtsrates“, so Weber.

Auch der neue Geschäftsführer des Krankenhauses scheine, wie der Aufsichtsrat, an Transparenz zur Lösung der unveränderten aktuellen Situation kein Interesse zu haben. Das motiviere weder das Krankenhauspersonal noch die Patienten. „So geht man nicht mit Mitarbeitern und Patienten des Krankenhauses Greiz um.“

Den Gremien des Landkreises und der Bevölkerung stelle sich die Frage: Wie kam es zu dieser zweijährigen finanziellen Katastrophe und welches Konzept gibt es seitens der neuen Krankenhausgeschäftsführung?

Zur Zeit sei kein Konzept der Geschäftsführung erkennbar, außer dass bisher stetige Reduzierung von Personal erfolge, so Weber. Abbau von medizinischen Personal und Schließung von intakten Krankenstationen führe man nur durch, wenn man einen Verkauf anstrebt.

Das jedoch widerspreche dem Ansinnen des Greizer Kreistags. „Der Kreistag hat sich für den Erhalt unseres Krankenhauses Greiz ausgesprochen“, so die Mitteilung.