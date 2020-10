Den Linken des Greizer Kreistags stehen Sitze in Ausschüssen zu. Das haben die Geraer Verwaltungsrichter jetzt entschieden.

Die Linke hat aktuell nicht einen Sitz in den Ausschüssen des Kreistags. Damit ist sie die einzige Fraktion, die in diesen Gremien nicht aktiv mitarbeiten kann.

„Wir sind damals aus allen Wolken gefallen“, sagt die ehemalige Linke-Fraktionschefin Andrea Jarling (parteilos), die in der Sache als Prozessbevollmächtigte der Linken aufgetreten ist. Inzwischen ist die Anwältin Mitglied der Fraktion Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit/Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda und Umgebung/Bündnis 90/Die Grünen.

Nicht nur stille Zuhörer sein

Die Linke lag nach der Wahl mit fünf Kreistagssitzen hinter CDU (17) und AfD (9). Als es um die Ausschussbesetzung ging, hatten sich die SPD mit Pro Kommune/Freie Wählergemeinschaft/FDP zu einer Gemeinschaft zusammengetan, so erzielten sie acht Kreistagssitze. „Und plötzlich hatten die Linken keine Ausschusssitze mehr“, so Jarling. Die Linke hatte daraufhin am 19. November in der zweiten Kreistagssitzung beantragt, Hauptsatzung und Geschäftsordnung zu ändern. So wollten die Genossen erreichen, dass die Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen auf jeweils sechs erhöht wird. Doch sie scheiterten, bekamen nicht die erforderliche Mehrheit.

„Wir wollten aber Sitze in den Ausschüssen, wollten teilhaben. Wir wollten das Recht haben, in Ausschüssen Anträge einzubringen und nicht nur stille Zuhörer sein“, betont die Greizerin und fährt fort: „Aber es ging kein Weg rein. Deshalb haben wir geklagt.“

Obwohl sie nicht mehr zur Linke-Fraktion gehört – Machtkämpfe und Diskrepanzen in den politischen Ansichten seien Auslöser für ihren Wechsel Ende Mai gewesen –, freut sie sich über das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.

„So, wie die Ausschüsse jetzt besetzt sind, verstößt es gegen den Grundsatz der Spiegelbildlichkeit“, sagt Jarling. Das bedeutet, dass die Ausschüsse entsprechend der Sitzverteilung im Kreistag besetzt sein müssen. Und das ist laut Gericht aktuell nicht der Fall.

Fraktionsaustritt ohne Auswirkung

Im Urteil steht zudem, dass das Schrumpfen durch Jarlings Fraktionswechsel auf vier Sitze keine Auswirkung hat, der Ausschusssitz den Linken trotzdem zusteht. Zwar haben dann drei Fraktionen je vier Kreistagssitze, aber die Linken haben die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen können.

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) lässt sich, zum weiteren Vorgehen befragt, so zitieren: „Wir werden das Urteil sorgfältig prüfen und dann entscheiden.“ Es besteht die Möglichkeit, Berufung einzulegen.

Gespräch mit Schweinsburg suchen

Die jetzige Linke-Fraktionschefin Diana Skibbe sei überrascht über das Urteil gewesen. „Wir haben uns aber sehr gefreut“, sagt die Zeulenrodaerin. „Allerdings weiß ich nicht, ob wir die Sitze auch bekommen werden. Ich fürchte, dass das Urteil nicht hingenommen wird“, so die Kommunalpolitikerin, die ankündigt, jetzt erst einmal das Gespräch mit Schweinsburg suchen zu wollen.

Sollte keine Berufung eingelegt werden, gebe es dennoch mehrere Möglichkeiten. Diana Skibbe würde es am besten gefallen, wenn die Zahl der Ausschusssitze erhöht würde. Auf diese Weise wäre es ihrer Fraktion möglich, Mitglieder zu stellen, ohne dass andere dafür weichen müssten. „Ich finde, das ist das demokratischste Instrument“, so Skibbe.