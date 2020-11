Der Lions Club der Stadt Greiz gibt in diesem Jahr zum ersten Mal einen Greizer Adventskalender 2020 heraus, wie der Club nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Er hat eine limitierte Auflage von 1000 Stück und wird seit 26. Oktober bis zum 28. November für fünf Euro verkauft. Ansprechpartner sind die Lions-Mitglieder.

Jeder erworbene Kalender hat auf der Vorderansicht rechts oben eine Nummer, die ab dem 1. Advent täglich unter notarieller Aufsicht gezogen wird. Insgesamt winken den glücklichen Gewinnern 115 Sachpreise und Gutscheine im Wert von 15 bis 300 Euro. Dafür spendeten die Mitglieder des Lions Club insgesamt 6500 Euro.

Die Gewinnnummern werden in der Ostthüringer Zeitung, dem Bürgermagazin der Stadt sowie täglich unter: www.lionsclub-greiz.de und in sozialen Medien veröffentlicht. Die Gewinne können im Teppichparadies Greiz in der Carolinenstraße abgeholt werden.

Ein Teil des Erlöses wird für die Sanierung des bei den Kindern ganz besonders beliebten Bootes auf dem Neustadt-Spielplatz gespendet. Dieses große Spielgerät musste aufgrund von Verschleißerscheinungen leider gesperrt werden.