Lions Club Greiz plant wieder Adventskalender

Greiz. Trotz Corona-Einschränkungen haben Mitglieder soziales Engagement auf der Agenda.

Normalerweise wird der Präsident des Greizer Lions Club von allen Mitgliedern im jährlichen Wechsel gewählt. Allerdings konnten die Lions bereits seit dem zurückliegenden Jahr ihrem sozialen Engagement aufgrund der Corona-Pandemie nur bedingt nachkommen. Deshalb erklärte sich die derzeitige Präsidentin Ivonne Zscherper bereit, diese Funktion bis zur nächsten Wahl im kommenden Jahr weiter zu führen.

Zum ersten Mal wurde 2020 das Adventskalender-Gewinnspiel aufgelegt. Am 22. Mai dieses Jahres löste der Lions Club das Versprechen ein, den Erlös dieser Aktion für die Anschaffung neuer Spielgeräte in der Neustadt zu spenden. Die Vorstandsmitglieder Sven Heisig, Jörg Hierold und Holger Steiniger konnten bei der Einweihung des Spielschiffes Bounty Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) 2332 Euro überreichen.

Weil der Adventskalender bei den Interessenten sehr gut ankam, wird bereits an der Neuauflage in doppelter Höhe für 2021 gearbeitet. Trotz Corona wurden für dieses Jahr einige Höhepunkte geplant, allerdings unter Vorbehalt. So steht in den Sternen, ob das Sommerfest für Mitglieder und Angehörige stattfinden kann. Das trifft auch für den Weihnachtsmarkt zu, an dem sich die Lions seit Jahren mit einem Glühweinstand beteiligen.

Aufgrund der Corona-Auflagen konnten seit dem vorigen Jahr rund 2000 Thüringer Schulkinder keinen Schwimmunterricht erhalten. Deshalb unterstützen die Löwen die Aktion der Schwimmsportler, den Kindern in der ersten Ferienwoche kostenfreie Schwimmkurse in den Bädern Greiz und Umgebung anzubieten. Die benötigten Schwimmutensilien müssen mittels Spenden finanziert werden. Der Vorstand des Lions Club hat beschlossen, 1000 Euro dafür bereit zu stellen.

Greizer Schulen beteiligten sich im vorigen Jahr am Friedensplakatwettbewerb von Lions International. Dabei erreichten einige Schüler gute Platzierungen. Die Prämierungen werden den Schulen demnächst mitgeteilt.