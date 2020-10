Lions Club trauert um Peter Kniebel

Der Greizer Lions Club trauert um sein langjähriges Mitglied Peter Kniebel, der am 26. Oktober im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

„Peter Kniebel gehörte zu unseren aktivsten Lions-Freunden und führte die Geschicke der Greizer Löwen als Präsident von 2018 bis Anfang 2020“, schreibt Präsidentin Ivonne Zscherper im Namen aller Mitglieder. „Er organisierte in dieser Funktion zahlreiche Treffen, Einsätze verschiedenster Art und Veranstaltungen. Sein soziales Engagement war ihm stets Ehrensache.“

Große Freude habe es ihm stets bereitet, wenn er im Auftrag des Clubs Spenden an Bedürftige oder im Rahmen der Vereins-, Kinder- und Jugendförderung übergeben konnte. Besonders am Herzen habe ihm auch die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Partner-Clubs in Weiden und Reichenbach gelegen.

Peter Kniebel war in Greiz vor allem als erfolgreicher Unternehmer bekannt. Vor der Wende war er in der HO (Handelsorganisation der DDR) tätig. Im Jahr 1990 wagte er mit seinem Bruder Michael Kniebel den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das in der Region bekannte Geschäft K&K City-Sound, das jetzt von seinem Sohn in der Altstadtgalerie als EP Kniebel weiter geführt wird. Der Verstorbene engagierte sich auch immer wieder für seine Heimatstadt.

„Wir werden ihn alle sehr vermissen und stets in bester Erinnerung behalten. Seiner Familie sprechen wir unser tiefes Mitgefühl aus“, schließt Zscherper.