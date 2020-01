Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live-Musik im Pilspub Mohlsdorf

Zu einem Konzert mit der Sängerin Mercedes Paulus, die im Vogtland ihre Wurzeln hat, wird am Sonnabend, 25. Januar in das Pilspub Monte Carlo in Mohlsdorf eingeladen. Die Musikerin, die auch als Sängerin der Band Rockwurst bekannt ist, will mit einem besonderen Akustikprogramm und im Duo dort aufschlagen und ab 21 Uhr ein Konzert spielen.

Gestartet war Mercedes Paulus im Jahr 1992 mit der Gruppe Black Jackets, danach spielte sie unter anderem bei Universo Country Band, Scarlett, Taylor, Sevenheat oder Rainer Zufall.

Zu hören sind in Mohlsdorf Rockklassiker, darunter laut Ankündigung Titel von The Sweet, Deep Purple, AC/DC, Queen, Steppenwolf, Whitesnake, Garry Moore, Status Quo, Janis Joplin, Pink und viele mehr.

Danach soll es unter anderem Songs von Elvis Presley und anderen bekannten Künstlern aus den Bereichen Schlager, Rock’n’Roll, Pop, Rock oder Oldies geben. Alle Lieder werden zum Konzert im Monte Carlo auf das anwesende Publikum zugeschnitten, verspricht die Künstlerin.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Pilspub Monte Carlo, unter der Telefonnummer (03661) 43 05 63