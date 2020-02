Lkw rutscht am Silberloch in den Graben

Weil ein Lkw direkt in einer Baustelle am Silberloch in Greiz in den Graben gerutscht war und aus eigener Kraft nicht mehr herauskam, musste am Mittwochvormittag schwere Technik anrücken und das Fahrzeug und seinen Fahrer aus der misslichen Lage befreien.

Laut Polizei war es gegen 5.50 Uhr zu dem Vorfall gekommen, die Bergungsmaßnahmen liefen gegen 9.30 Uhr auf Hochtouren. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße 92 musste während der Arbeiten immer wieder kurzfristig voll gesperrt werden, was in beiden Richtungen für längere Staus sorgte.