Louis Berger sichert Greizern Sprintpokal im Alleingang

Leipzig/Greiz. Die Flossenschwimmer waren in Leipzig erneut erfolgreich. Zudem gab es viele Top-Platzierungen für den Ostthüringer Nachwuchs.

Unter verschärften Hygienebedingungen hat vor wenigen Tagen der renommierte Leipziger Sprintpokal stattgefunden. Auch Weltmeister, Europacup-Gewinner und zahlreiche Mitglieder der Nationalmannschaft der Flossenschwimmer mischten sich unter die aktiven Sportler, was die Greizer Flossenschwimmer und Streckentaucher gehörig anspornte.

Vom Tauchclub (TC) Greiz konnten fünf Sportler an diesem Großevent teilnehmen und ihre sehr guten Leistungen der vergangenen Monate eindrucksvoll bestätigen.

Insbesondere Louis Berger ließ seinen Kontrahenten keine Chance und schlug über 50 Meter mit Doppelflossen, 50-Meter-Finswimming, 100-Meter-Finswimming, 100-Meter- und 200-Meter Streckentauchen jeweils als Erster an. In der Pokalwertung bedeutete das in der Kategorie der Jahrgänge 2008 bis 2011 auch den Pokalgewinn für den talentierten 13-jährigen Greizer.

Neue Bestzeiten

Anneliese Frauenfelder belegte Platz 2 über 50-Meter-Apnoe-Streckentauchen und Platz 3 über 100-Meter-Streckentauchen. Dazu kamen bei ihr zwei sechste Plätze über 50-Meter- und 100-Meter-Flossenschwimmen. Titus Kupka gewann in neuer Bestzeit die 50-Meter-Doppelflosse-Wertung. Über 100-Meter-Streckentauchen erreichte er Platz vier, die Plätze sieben und acht gab es bei 50 Meter im Finswimming und Apnoe-Streckentauchen.

Für Lucy Zschegner war es 2021 der erste Wettkampf, den sie mit Bravour meisterte und vier neue persönliche Bestzeiten erreichte. Das 100-Meter-Streckentauchen gewann sie, sechste Plätze gab es über 50-Meter-Doppel- und Monoflosse, über 100-Meter-Finswimming schlug sie als Siebte an.

Miriam Kupka erreichte über 100-Meter-Streckentauchen Platz drei und verbesserte sich um drei Sekunden. Über 50 Meter Apnoetauchen – mit Bestzeit –, sowie 50- und 100-Meter-Finswimming verpasste sie das Podest mit Platz vier knapp. In der Mannschaftswertung belegte der Tauchclub Chemie Greiz den 4. Platz hinter Leipzig, Erfurt und Dresden.