Das Bio-Seehotel am Zeulenrodaer Meer.

Zeulenroda-Triebes. Zu einem Konzert mit Werken von Reinhard Mey wird in das Bio-Seehotel eingeladen.

Ludwig Müller lädt zum Chanson-Abend in Zeulenroda

Reinhard Mey ist einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands in seinem Genre. Unzählige Lieder mit kreativen Texten, mal mit Tiefgang, mal mit Humor sind sein Markenzeichen.

Ludwig Müller hat sich mit seinem Chanson-Abend „Liebe ist alles“ ganz und gar dem Chansonier Reinhard Mey verschrieben. Inspiriert durch sein eigenes Leben, stellt der Sänger und Gitarrist das elementarste aller Gefühle in den Vordergrund. Die Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern, die Leidenschaft zur Musik und all die großen und kleinen Dinge des Lebens verbinden die beiden Musiker miteinander.

Wie kein anderer Liedermacher versteht es Reinhard Mey seit nunmehr vielen Jahrzehnten seine Fans immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Und seit 20 Jahren interpretiert Ludwig Müller die Lieder und präsentiert sie, mit vielen eigenen Geschichten, zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Mit der ansteckenden Spielfreude von Ludwig Müller und dem gekannten Wortwitz von Reinhard Mey, erleben die Zuhörer am Freitag, 30. Oktober, ab 20 Uhr einen amüsanten Chanson-Abend im Bio-Seehotel in Zeulenroda-Triebes, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Tickets gibt es im Internet unter www.ticketshop-thueringen.de.