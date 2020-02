Lust und Frust bei Fotoschau nah beieinander

„Meine Lust mach ich mir selbst“ heißt die Ausstellung, in der die Greizerin Franziska Barth eine Auswahl ihrer Aktfotografien zeigt. Doch bei dieser Schau liegen Lust und Frust nah beieinander – und zwar schon, bevor sie überhaupt eröffnet wurde.

Der Förderverein Kunsthalle Vogtland hat sich entschieden, Barths Bilder zu präsentieren. Geplant war die Ausstellung wie immer im Neuberinhaus. „Mit einer Vorauswahl sind wir zum Leiter Ronald Böhm gegangen. Wir wollten besprechen, was ihm zu viel ist und was geht“, erzählt Vereinschef Severin Zähringer. Kurz, nachdem alles geklärt gewesen sei, habe Zähringe Nachricht von Helmut Meißner, Chef der Vogtland Kultur GmbH, bekommen. Er machte von seinem Hausrecht Gebrauch und untersagte die Ausstellung.

Auf Nachfrage bestätigt Meißner, dass er die Schau nicht in seinem Haus wollte. „Manche Bilder sind jugendgefährdend“, findet er. Hintergrund für die Absage an Förderverein und Franziska Barth sei, dass die Bilder im Foyer des Neuberinhauses zu sehen gewesen wären. „In der Zeit der Schau haben wir 22 Veranstaltungen, unter anderem für Kinder und Jugendliche. Und die haben keine Wahl zu sagen, dass sie die Bilder ansehen wollen oder nicht. Sie müssen dran vorbei“, begründet Helmut Meißner seine Entscheidung.

Keine klassischen Magazinfotos

„Die Bilder zeigen nichts, das gegen Recht und Sitte verstößt“, bleibt Severin Zähringer bei seiner Meinung. Und weil die Ausstellung dennoch gezeigt werden sollte, machte er sich auf die Suche nach einem Gebäude, in dem die Bilder aufgehängt werden konnten. Von Seiten der Stadt sei ihm sogar das Rathaus angeboten worden. Problem bei der Suche: Für die 59 überwiegend großformatigen Fotos wird ausreichend Platz gebraucht. Den fand Zähringer schließlich im Stadtpalast am Solbrigplatz.

Allein am ersten Wochenende hätten mehrere Hundert Besucher die Ausstellung gesehen. „Wir sind gefragt worden, wo eigentlich die jugendgefährdenden Bilder sind“, erzählt der Vereinsvorsitzende, der etwas anderes hinter der Absage an die Schau vermutet. Franziska Barth präsentiert eben nicht die klassischen Magazinfotos. „Die Leute haben mal ne Falte, mal ne Delle im Po“, beschreibt Severin Zähringer. Sonst würden uns meist andere Menschen gezeigt, solche mit Modelmaßen. Das seien Bilder, die uns zeigen sollen, wie man sein, welche Maße man haben soll. Barth lege auf etwas anderes viel mehr Wert: „Sie zeigt, dass die Menschen schön sind, so, wie sie sind“, ist Zähringer begeistert.

Auch ein Foto der Künstlerin Franziska Barth ist in der Ausstellung in Reichenbach zu sehen. Foto: Katja Grieser

Bislang ist es Franziska Barth noch nicht passiert, dass eine ihrer Ausstellungen an einem bestimmten Ort nicht gezeigt werden durfte. „Meine Bilder werden von verschiedenen Menschen und Organisationen im Rahmen der sexuellen Bildung mit Jugendlichen und Erwachsenen genutzt“, sagt die Greizerin. Die Entscheidung von Helmut Meißner ordne sie als rein subjektiv ein, „die sicher auch aus einer Angst heraus vor möglichen negativen Reaktionen getroffen wurde“.

Sich nicht damit auseinanderzusetzen, sei die einfachere Lösung als sich mit Themen, die Sexualität und Sprache betreffen, zu konfrontieren, meint sie. „Ich denke, wenn wir als Erwachsene keine liebevollen Worte für unsere Lust und unser Geschlecht finden, dann können wir auch nicht viel mehr als eben diese Sprachlosigkeit weiter geben. Um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen selbstbestimmten Umgang mit Grenzen des eigenen Körpers mitzugeben, braucht es aber eben diese Sprache und Auseinandersetzung, natürlich altersgerecht“, ist sie überzeugt.

Obwohl die Greizerin den Stadtpalast mag, ist sie traurig darüber, dass sich die Bilder schon nach so kurzer Zeit aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in dem Gebäude stark wellen. „Vielleicht symbolisiert es ja auch ein bisschen die Bewegung und Veränderlichkeit aller Dinge im Leben, die wir eben nicht kontrollieren können“, überlegt sie.

Severin Zähringer freut sich indes, dass sich so viele Leute für die Bilder interessieren. So habe es beispielsweise bereits eine Anfrage der Berufsschule für Altenpflege und Rettungsdienst gegeben, die die Schau mit Klassen ansehen möchte.

Übrigens: Die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein Kunsthalle Vogtland und dem Neuberinhaus sei nun aber nicht gefährdet. Das bestätigen sowohl Severin Zähringer als auch Helmut Meißner.

Die Ausstellung ist bis 12. April im Stadtpalast zu sehen. Geöffnet ist sonntags von 13 bis 16 Uhr oder auf Anmeldung, Telefon 03765/6 67 64 67. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.