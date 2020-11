Das sind solche Geschichten, die mir gefallen. Menschen sehen Probleme, aber statt einfach nur zu meckern, suchen sie nach Lösungen. Und wenn dann solche Dinge entstehen wie bei den beiden langjährigen Freunden Alexander Bauch und Chris Schiller, dann ist das einfach nur super.

Es sind zwei junge Männer – gerade mal Anfang 30 – die als Heimleiter in einer stationären Einrichtung arbeiten. Beide stehen in ihrem damaligen Arbeitsalltag vor Problemen, die sie so nicht hinnehmen wollten. Steckten ihre Köpfe nach Feierabend zusammen und schufen eine Lösung, die nun deutschlandweit für Erleichterung sorgt. 2016 wurde die Idee des Pflegemanagers geboren, sie blieben dran, Anfang 2018 wurde die Gesellschaft gegründet. Heute beschäftigen der Greizer und der Zeulenrodaer bereits 30 Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass sich die beiden Männer dies hätten jemals erträumt. Es zeigt sich mal wieder, dass man nicht alles hinnehmen muss, dass man stets nach Lösungen und Verbesserungen suchen kann. Und das kann jedermann. Es gibt für alles eine Lösung, man muss nur die richtige Idee haben. Und das die beiden Männer dann auch noch versuchen, ihrer Heimat treu zu bleiben, ist nochmals lobenswert, denn immerhin sorgen sie damit auch für Jobs.