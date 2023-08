Mädchen und Jungen der fünften Klasse in Zeulenroda-Triebes begrüßt

Zeulenroda-Triebes. Die neuen Schüler des Friedrich Schiller-Gymnasiums wurden mit einer Zuckertüte begrüßt.

Es gehört zum jährlichen Ritual des ersten Schultages, dass Schüler der sechsten und siebenten Klassen des Friedrich Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda-Triebes die neuen Mädchen und Jungen der fünften Klasse in ihrer Schule begrüßen. So hatten die Größeren ein kleines Programm einstudiert, sangen, tanzten, musizierten und versprachen ihnen viele schöne Erlebnisse. Am Morgen wurden die Schüler der drei fünften Klassen von ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern mit einer Zuckertüte begrüßt. Weitere Fotos: www.otz.de