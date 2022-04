Maibaum wird in Zeulenroda gestellt

Zeulenroda-Triebes. Nach zwei Jahren des stillen Aufstellens wird am Donnerstag wieder gefeiert.

Nach zwei Jahren des stillen Aufstellens des Maibaumes auf dem Marktplatz in Zeulenroda wird in diesem Jahr wieder zum traditionellen Maibaumaufstellen eingeladen. Dieses findet am Donnerstag ab 15 Uhr statt.

„Wir wollen nicht nur den Maibaum aufstellen. Die Kinder der Stadt sollen wieder unter dem Baum mit den vielen bunten Bändern tanzen können“, kündigt der Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister Nils Hammerschmidt (IWA-Pro Region) an. Die Veranstaltung werde musikalisch begleitet.