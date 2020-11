Man darf auch genießen

Greiz. Heute am 14. November ist Weltdiabetestag.

Diagnose Diabetes – was bedeutet das für den Patienten?

Dies ist sicherlich abhängig davon, in welchem Alter und mit welcher Schwere der Diabetes auftritt sowie welche Begleiterkrankungen schon bestehen. Für jüngere Menschen ist es zunächst ein Schock und bedeutet einen Einschnitt in viele Lebensbereiche. Bei älteren Menschen besteht meist zunächst keine Insulinbedürftigkeit und die Erkrankung lässt sich mit angemessener Lebensstilanpassung und Tabletten ausreichend kontrollieren.

Bedeutet Diabetes auch gleichzeitig Verzicht auf alles?

Nein. Auch hier hängen die Verhaltensempfehlungen von Alter und Diabetestyp ab – beim Typ 1 der eher jüngeren Menschen ist beispielsweise keine spezifische Diät erforderlich. Am ehesten verzichten sollte der Diabetespatient auf Lebensgewohnheiten, die sich ungünstig auf die Diabeteserkrankung sowie mögliche Begleit- und Folgeleiden wie starkes Übergewicht, Bluthochdruck und Blutgefäßveränderungen auswirken. Exemplarisch zu nennen wären hier: unausgewogene Ernährung mit zu viel Weißmehlprodukten, zu viel rotem Fleisch, zu viel zuckergesüßten Getränken, aber auch reduziertes Bewegungsverhalten.

Was empfehlen Sie den Patienten zur Weihnachtszeit ?

Trotz der Krankheit das adventliche und weihnachtliche Flair wahrnehmen und genießen. Dabei ein gesundes Maß an körperlicher Betätigung im Alltag und in der Freizeit nicht vergessen ( wie 150 min/Woche) sowie den Genuss von leckeren Speisen oder Naschereien, welche den Blutzucker rasch und dramatisch erhöhen, nicht übertreiben. Insulinabhängige Menschen mit Diabetes behalten ihre Blutzucker im Auge, passen die Insulindosis an und versuchen, akute Komplikationen zu vermeiden. Letztlich erinnert man sich an so manchen Tipp aus der Diabetesschulung.